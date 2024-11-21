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Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi
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1997 yılında gösterime giren ve 11 Oscar ödülü kazanan Titanik filminin başrolleri Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet, 27 yıl sonra bir araya geldi. İkili, Kate Winslet'in yeni filmi Lee'nin özel gösteriminde buluştu. Kırmızı halıda nostaljik bir an yaşayan ikili, sahnede dudak dudağa görüntü verdi.

Sinema tarihine damga vuran Titanik filminin oyuncuları Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi.

1997 yılında gösterime giren 11 Oscar ödüllü Titanik filminin başrolleri Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet, 27 yıl aradan sonra bir araya geldi. İkili, 19 Kasım'da Los Angeles'taki Harmony Gold Tiyatrosu'nda gerçekleşen Kate Winslet'in yeni filmi Lee'nin özel gösteriminde buluştu.

TİTANİK'İN EFSANE İKİLİSİ YİNE BİR ARADA

Filmin gösteriminden önce, Winslet ve DiCaprio, kırmızı halıda Lee filminin afişi önünde poz vererek nostalji rüzgarları estirdi. Ancak asıl sürpriz, sahnedeki duygusal anlarda yaşandı. İkili, hayranların şaşkın bakışları arasında dudak dudağa görüntü verdi. Bu sahne, hem sinema severlerin hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.

DİCAPRIO'DAN WINSLET'E ÖVGÜLER YAĞDI

Leonardo DiCaprio, sahnede yaptığı konuşmada Winslet'e olan hayranlığını dile getirdi. Dostluğunu ve takdirini açıkça ifade eden DiCaprio, şu sözlerle dikkat çekti:

"Sevgili dostum Kate, jenerasyonumun en büyük yeteneklerinden birisin. Gücüne, dürüstlüğüne, yeteneğine ve her projeye olan tutkuna hayran olmaya devam ediyorum."

Bu etkileyici konuşma, izleyicilerden büyük alkış aldı. Winslet'in gözlerinin dolduğu ve DiCaprio'ya sarılarak teşekkür ettiği anlar da gecenin unutulmazları arasına girdi.

HAYRANLARIN HEYECANI TAVAN YAPTI

Titanik ile başlayan dostluklarını yıllardır sürdüren ikilinin bu buluşması, sinemaseverler için adeta bir nostalji şöleni oldu. Gösterimin ardından sosyal medya, "Titanik ruhu yeniden canlandı" yorumlarıyla dolup taştı.

Kate Winslet'in savaş fotoğrafçısı Lee Miller'ı canlandırdığı biyografik drama filmi Lee, şimdiden güçlü performanslarıyla sezonunun favorileri arasında gösteriliyor.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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