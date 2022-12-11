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La Casa de Papel'in Tokyosu'ndan olay pozlar

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La Casa de Papel dizisisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle adını dünyaya duyuran İspanyol oyuncu Ursula Corbero, Amerika'nın Miami kentine gitti. Oyuncu, paylaştığı karelerle olay yarattı.

La Casa de Papel dizisiyle adını dünyaya duyuran Ursula Corbero, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.
Amerika'nın Miami kentine giden İspanyol oyuncu, çektirdiği yedi kareyi Instagram'dan yayınladı.
Sahilde beyaz şortuyla objektif karşısına geçen Corbero, pozlarıyla kısa sürede binlerce yorum aldı.
23 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan karelerine, "Miami" diyen yazan oyuncu, dört saatte 2 milyona yakın beğeni aldı.
La Casa de Papel canlandırdığı Tokyo karakteriyle gündem olan Corbero, saçını da uzattığı görüldü.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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