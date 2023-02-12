Kuruluş Osman'ın oyuncusu Çağdaş Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Bölgeden gelen umut verici haberlerin yanında acı haberler de geliyor.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Bir dönem Kuruluş Osman'da da rol alan Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çankaya ve Tigris'in bulunduğu apartmandan ses geldiği için umutlar son ana kadar tükenmemişti. Ancak bugün acı haber geldi. Soğuk hava nedeniyle daha fazla dayanamayan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ermeni asıllı Zilan Tigris farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiriyordu.