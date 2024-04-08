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Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi

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Televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır, ölümünün 20. yılında yine sevenleri tarafından unutulmadı.

"GÜZEL ADAMDI"

Dizide Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, 43. bölümde vurulmuş 45. bölümde ise hayatını kaybetmişti. Ölümüyle diziye damga vuran karakter için her yıl anma mesajları yayınlarken sosyal medyada da gündem oluyor. Her yıl 8 Nisan'da anılan oyuncu bu sene de unutulmadı. Oktay Kaynarca da geleneği bozmayarak karakteri için yayınladığı videoda "Rahmetlinin 20. sene-i devriyesi. Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı

Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı

Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Süleyman Çakır Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Köfteci Jardel:

Gerçekten bazı insanların zeka seviyesinden şüphe ediyorum. Üçüncü sınıf, haramzade bir mafya tiplemesini ilah yaptılar resmen. Yakında temsili bir mezar ve türbe yaparlar Çakır için. Gerçekten trajikomik bir durum bu. Dünyada emsali yoktur herhalde. Bu arada Oktay Kaynarca'nın saçını ve kaşını boyamasını ne zaman bırakacağını da merak ediyorum.

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