Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi

Televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır, ölümünün 20. yılında yine sevenleri tarafından unutulmadı.

"GÜZEL ADAMDI"

Dizide Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, 43. bölümde vurulmuş 45. bölümde ise hayatını kaybetmişti. Ölümüyle diziye damga vuran karakter için her yıl anma mesajları yayınlarken sosyal medyada da gündem oluyor. Her yıl 8 Nisan'da anılan oyuncu bu sene de unutulmadı. Oktay Kaynarca da geleneği bozmayarak karakteri için yayınladığı videoda "Rahmetlinin 20. sene-i devriyesi. Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı" ifadelerini kullandı.