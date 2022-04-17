Kurt Efe'ye Ziyaret

Doğacak ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çift, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar, önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım" dedi.

8 aylık hamile olan Sinem Kobal ise, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda" diyerek hastaneye giriş yaptı.