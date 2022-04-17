Kurt Efe'ye Ziyaret
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Geçtiğimiz gün oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftini, önceki akşam kaldıkları hastanede Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti ziyaret etti.
Doğacak ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çift, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar, önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım" dedi.
8 aylık hamile olan Sinem Kobal ise, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda" diyerek hastaneye giriş yaptı.