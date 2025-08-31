Kuralsız Sokaklar'da Sıra Dışı Keşifler: Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti

Kuralsız Sokaklar'da Sıra Dışı Keşifler: Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin formatı Kuralsız Sokaklar, bu akşam izleyicileri Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti'ne götürecek. Mert Öztürk, Maradona'nın müze evini ziyaret edip kızıyla da özel bir röportaj gerçekleştirecek.

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, her pazar olduğu gibi izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürecek. Kimi zaman şaşırtan kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programın bu akşamki durakları Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın doğduğu, hala eski eşyalarının yer aldığı, müze evi ziyaret edecek. Maradona'nın kızıyla çok özel bir röportaj gerçekleştirecek olan Mert Öztürk, öğrendiği bilgiler karşısında hayrete düşecek.

SIRA DIŞI BİR SERÜVEN

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı, Venezuela Amazon ormanları… Zorlu bir yolculukla başlayan serüvende Mert Öztürk'ün otomobili bozulacak. İnternetin bile çekmediği bölgeye güçlükle ulaşacak olan Öztürk, ardından bir kabilenin yanında soluklanıp Şamanizm ritüellerini bir gün boyunca deneyimleyecek.

EFSANENİN EVİNE ZİYARET

Kuralsızlığın kural olduğu sokakların izinde çıkılan yolculuğun ikinci durağında izleyiciler kendilerini Arjantin'in kimsenin tek başına girmeye cesaret edemeyeceği arka sokaklarında bulacak. Ardından Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın doğduğu, hala eski eşyalarının yer aldığı, müze evi ziyaret edecek. Maradona'nın kızıyla çok özel bir röportaj gerçekleştirecek olan Mert Öztürk, öğrendiği bilgiler karşısında hayrete düşecek.

ENTERESAN BİR MAHALLE

Her bölümü ayrı bir deneyim olan Kuralsız Sokaklar'ın son durağı ise Dominik Cumhuriyeti olacak. Mert Öztürk'ün kamerası bu kez sabaha kadar eğlenen, herkesin birbirini tanıdığı, enteresan bir mahalleyi ve oradaki sıra dışı hikayeleri kayda alacak.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi

Kılıçdaroğlu, 15 gün kala Kurultay için kararını verdi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı Ederson'la patlatıyor

Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı onunla patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Hamas'ın meşhur komutanı, bu binada öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.