Kural bozmayan şarkıcı Hatice, bu sefer de beyazlara bürünerek oy kullanmaya gitti

2019'da oy kullanmaya giderken yaptığı elbise kombiniyle adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bu seçimde de beyazlar içinde sandık başına gitti. Tül eldiveni, şapkası ve köpeğiyle dikkatleri üzerine çeken Hatice, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Bugün hak, hukuk, adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyen şarkıcı Hatice, sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya gitti. 2019 yılında sandık başında siyah elbisesiyle poz veren Hatice, bu sefer de beyazlara bürünerek gitti.

"BUGÜN DEMOKRASİ KAZANACAK"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren şarkıcı, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Beyaz elbise, eldiven, şapka ve köpeğiyle oy kullanmaya giden Hatice, sandık başında verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Günaydın; Atam, bugün her günden daha farklı içim, çocuk gibi. Senin için süslendim, beyazlara büründüm, bilirim sen laciverdin dışındaki bütün renkleri seversin. Yeşile hayranlığını da bilirim. En sevdiğin şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel'in yeşil hem de şiiri kulağımda ve temenni ediyorum ki bugün hak hukuk adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak, bugün demokrasi canlanacak, bugün sen kazanacaksın. İlmek ilmek duvarını ördüğün bu ülkenin insanları yani bizler seni yattığın yerde şahlandıracağız."

Hatice, 2019 yılında siyahlara bürünerek oy kullanmıştı.