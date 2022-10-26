Kullanıcı adı 'Metres' olarak değiştirilen Gülşah Saraçoğlu: Hesabım hacklendi, suç duyurusunda bulunduk

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabı hacklenerek adı "metres_gulsah" olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Saraçoğlu, hesabını hackleyen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Uzun zamandır TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeliğini yapan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki adı "metres_gulsah" olarak güncellendi. Kullanıcıların gözünden kaçmayan değişikliğin ardından Saraçoğlu'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Instagram hesabını kurtaran modacıdan beklenen açıklama da geldi.

"KİŞİLER TESPİT EDİLDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kurtaran Saraçoğlu, yaptığı açıklamada "Ben çekimdeyken hesabım hacklenip kullanıcı adım değiştirilmiştir. Hesabımı hemen kurtardık, kullanıcı adım da eskisi gibi hesabımda yer alacaktır. Değerli avukatım tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili kişiler tespit edilmiştir. Gereği yapılacaktı" dedi.

KENDİSİNE HAKARET EDENLERE DE DAVA AÇIYOR

Ünlü isim, bu süreçte kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen kişiler için de harekete geçti. Yasal yollara başvurduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Hesabımın ele geçirilmesinden sonra kullanıcı adımın değişmesiyle birlikte şahsıma yönelik gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaretlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil eden mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler