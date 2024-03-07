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Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi

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Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Didem Balçın gibi ünlü oyuncuları başrollerinde olduğu NOW TV'nin yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın çekimlerinde dizi camiasında görülmemiş bir olay yaşandı. Yapım ekibinin 60 bin TL'ye kiraladığı ev, belediye tarafından mühürlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen ay çekim izni almak için Beykoz Belediyesi'ne 60 bin TL ödeyen MedYapım'ın kiraladığı evin belediye tarafından mühürlendi. Belediye, gerekçe olarak da şahsa ait gecekondunun "plato ruhsatı" olmadığını gösterdi. Film şirketi, daha önce Beykoz Adliyesi ve Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesi'nde de çekim yaptığını gerekçe göstererek mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirtti. Belediye tarafından mühürlenen eve, gerçek sahiplerinin girişi de yasaklandı.

Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi

Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi

Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi

Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi

Haberler.com / Aslan Aslan - Magazin

Günay Karacaoğlu Şevket Çoruh Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Tutankamon Hoca:

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur..

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sade vatandaş:

her şeyiniz kusursuz her şeyiniz mükemmel her şeyiniz dör dörtlük ya uğraşmadığınız o kaldı beykoz orman ve arazileri kalantorlarca havuzlu villa malikaneler işgal edilmiş ağalarımızın uğraştığı şeye bak uydu görüntülerini açın bakın beykoz ve çevresi daha doğrusu istanbulun ormanları ne hale gelmiş oralara gitmenize gerek yok ibb haritasından katmanlardan girin yıldan yıla istanbulun ne hale getirildiği açıkça görülüyor

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