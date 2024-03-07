Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi
Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.
Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Didem Balçın gibi ünlü oyuncuları başrollerinde olduğu NOW TV'nin yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın çekimlerinde dizi camiasında görülmemiş bir olay yaşandı. Yapım ekibinin 60 bin TL'ye kiraladığı ev, belediye tarafından mühürlendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen ay çekim izni almak için Beykoz Belediyesi'ne 60 bin TL ödeyen MedYapım'ın kiraladığı evin belediye tarafından mühürlendi. Belediye, gerekçe olarak da şahsa ait gecekondunun "plato ruhsatı" olmadığını gösterdi. Film şirketi, daha önce Beykoz Adliyesi ve Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesi'nde de çekim yaptığını gerekçe göstererek mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirtti. Belediye tarafından mühürlenen eve, gerçek sahiplerinin girişi de yasaklandı.