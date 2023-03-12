Konya'da güzellik merkezi açmak isteyen Selin Ciğerci aldığı tepkiyle yıkıldı: Seni burada istemiyoruz

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla adından söz ettiren, ardından kendi kozmetik markasını kurarak kısa sürede işleri büyüten Selin Ciğerci, adına ait güzellik merkezleriyle de adından söz ettiriyor. Artık birçok ilde merkezi bulunan Ciğerci, son olarak Konya'da açılış yapacağını duyurmuştu.

"KONYA'DA SİTEMİYORUZ" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Konyalılar, Selin Ciğerci'nin duyurusunun ardından Twitter'da #selinciğerciyikonyadaistemiyoruz hashtagi açıldı. Konya'da istenmediğine dair paylaşımları gören Selin Ciğerci sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"BEN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Konya'da şube açacağı için büyük heyecan duyan Selin Ciğerci şunları söyledi; Birisi bana 'Nerelisin?' diye sorduğu zaman, ben size yemin ederim İstanbulluyum değil Konyalıyım diyorum gururla. Ben Konyalı bir iş adamı gördüğüm zaman veya başarılı bir insan gördüğüm zaman, seviniyorum gurur duyuyorum sanki anam babam yani. Konya'da şube açmaya gidiyorum, birkaç olay oldu bilmiyorum haberiniz var mı? Ben çok üzüldüm. Bu arada benim amcam orada belediye başkanlığı da yaptı. Gider gelirdik Konya'ya. Biz bu kadar bağlıyız Konya'ya. Beni babam bir tek Konya şubesi açınca "Hayırlı olsun kızım" diye aradı. O haberleri gördüm üzüldüm. Bir söz vardır " Kul kırmak Kabe yıkmak gibidir". Ben oraya iş yeri açmaya geliyorum. İnsanlara istihdam sağlamaya geliyorum. Ben 500 kişiye, sadece şubelerimde çalışan hanımefendi sayısı 500'e yakın. O kadar insana istihdam sağlıyorum. Yapmayın, çok ayıp ve çok günah. İncittiğiniz yerden kırılırsınız" dedi.

KONYA'YA GİTTİ

Öte yandan gelen tüm tepkilere aldırış etmeyen Selin Ciğerci sabah ilk uçakla Konya'ya uçtu.