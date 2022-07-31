Sefo konserinde yumruklar havada uçuştu

Geri Gel, Bilmem mi, Isabella, Derdi ne? ve Tutsak gibi şarkılarıyla popüler olan Sefo'nun yoğun konser maratonu devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahneye çıkan Sefo'nun konserinde ortalık bir alanda savaş alanına döndü. Kavga anları ve izdiham kameralara yansırken, bir hayranı da Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

OLAY KONSER ALANININ DIŞINA TAŞTI

Yarımca Sahili'nde düzenlenen konsere, yüzlerce genç katıldı. Konser sırasında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı gençler arasında tartışma çıktı. Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bir hayranı ise Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Genç, Sefo'nun yanına gidemeden güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirildi. Gençler arasındaki gerginlik, konserin bitmesiyle birlikte dışarıya taşındı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.