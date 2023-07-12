Konserde romantik anlar! Sıla Gençoğlu, sahneye gelen İlker Kaleli'yi dudağından öptü

Yoğun konser maratona devam eden Sıla Gençoğlu, dün akşam Harbiye Açıkhava'da 2. konserini verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Sıla, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu ilker Kaleli'nin kendisi için bestelediği "Metelik" şarkısını da söylemeyi ihmal etmedi. Sıla, şarkı sonrası sahneye çıkan sevgilisine öperek teşekkür etti.

"SAHNEDE SEVGİLİMİ ÖPTÜM, DAHA GÜZEL BİR AKŞAM OLAMAZ"

Uzun süredir konserlerinden kalan vaktini İlker Kaleli ile geçiren Sıla, dün akşam ki sahnesinde aşka geldi. "Metelik" şarkısını söyleyen Sıla, seyircilerin isteği üzerine kendisini kuliste bekleyen İlker Kaleli'nin sahneye gelmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yanına gelen sevgilisini dudağından öperek teşekkür eden Sıla, yaşadığı şaşkınlığını da dile getirdi. Kaleli'nin normalde sahneye çıkmayı tercih etmediğini söyleyen Sıla, "Çok enteresan bir şey oldu. Bunu siz yaptınız, çıkmaz sahneye hayatta. Çok güzel bir gece. Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir akşam olamaz" diyerek şarkılarına devam etti.