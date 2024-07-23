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Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

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Dün akşam Bodrum'da konser veren Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen bir erkek hayranı güvenliği aşarak sahneye koştu. Hadise'ye çarptığı esnada araya giren koruma çocuğu uzaklaştırırken neye uğradığını şaşıran ve omzundan darbe alan şarkıcı, konserine devam etti.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, dün akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek dans eden Hadise, bir hayranının sahneye çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Sahnede Sıfır Tolerans şarkısını söyleyen Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen genç erkek sahneye çıktı. Çocuğun Hadise'ye yaklaştığını gören koruması hemen araya girerek uzaklaştı. Koruma ve çocuk arasındaki arbede de omzuna darbe alan Hadise, neye uğradığını şaşırdı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Hadise, omzunu tutarak şarkısını söylemeye devam etti. Şarkıcının o anları da Blog Yağmuru hesabından yayınlandı.

Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Bodrum Hadise Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

YİĞİT TÜRKALP:

ZATEN ÇARPAN ÇARPANA.SIKINTI YOK....

23
2
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Çağan Emin:

Tüh omzu çıkmıştır yazık

12
0
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Selim Adanalı:

bu da kendini şakira, bions ve cenifır mı zannediyor, onlara özentiyi bırak kendine bir tarz yap da dünya da örnek alsın

3
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Hadisenin adı zaten olay..

3
0
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aRMa 1979:

Trumpun keskin nisancisi gelseydi

2
0
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