Kızının nişanında damadına elini öptürmeyen İbrahim Tatlıses konuştu: Kimseye elimi öptürmem - Haberler

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Kızının nişanında damadına elini öptürmeyen İbrahim Tatlıses konuştu: Kimseye elimi öptürmem

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dilan Çıtak Tatlıses'in nişan töreninde damadına elini öptürmediği görüntüden dolayı gündeme gelen İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Kimseye elimi öptürmüyorum, damadım çok edepli biri" dedi.

İbrahim Tatlıses'in seneler önce ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 7 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Nişan töreninde yüzüklerin kurdelesini kesen Tatlıses'in damadına elini öptürmediği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Uzun süredir aşk yaşayan ikili, dün akşam bir kırda nişan töreni yaptı. Yakın çevresinin katıldığı törende kırmızı kabarık bir elbise tercih eden Çıtak, kıvırcık saçlarına da ilginç bir at kuyruğu yaptırdı. Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan çiftin nişan kurdelesini ise İbrahim Tatlıses kesti. Usta sanatçı kurdeleyi kestikten sonra elini öpen kızını tutarak alnından öptü. Levent Dörter de Tatlıses'in elini öpmek istedi ancak İmparator damadını geri çevirerek yanaklarından öptü.

Kızının nişanında damadına elini öptürmeyen İbrahim Tatlıses konuştu: Kimseye elimi öptürmem

"KİMSEYE ELİMİ ÖPTÜRMEM"

Görüntülerin televizyon programlarında ve sosyal medyada hızla yayıldığını gören İbrahim Tatlıses ise Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Hakkındaki haberlere sinirlenen Tatlıses, "Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem bunu da tüm camia bilir. Ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır" ifadelerini kullandı.

Kızının nişanında damadına elini öptürmeyen İbrahim Tatlıses konuştu: Kimseye elimi öptürmem

Kızının nişanında damadına elini öptürmeyen İbrahim Tatlıses konuştu: Kimseye elimi öptürmem

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Ecem Altan
Ecem Altan
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İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Twitter, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Bunlardan bize ne ! Haber mi bu ! Vatandaş geçim derdinde , emekliye bayram ikramiyesine para yok diye zam yok , Ahlat sarayına komşu villalar gündemde . Bunlar yanlış şeyler. Atatürk Hava limanını neden yok ediyorsunuz , millete ait orası ,sordunuz mu

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