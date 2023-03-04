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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi ünlü oyuncu Osman Karakoç çıktı

Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle son günlerde adından söz ettiren Ceren Yalazoğlu Karakoç'un 10 yıldır evli olduğu eşi Beni Affet dizisindeki rol arkadaşı Osman Karakoç çıktı.

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusu ve oyunculuk performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Nursema rolünü oynayan Ceren Yalazoğlu Karakoç, performansının ardından özel hayatıyla da gündem oldu.

10 YILLIK EŞİ DE OYUNCU

Uzun yıllardır birçok projede rol alan Karakoç, 2012-2018 yılları arasında yayınlanan Beni Affet dizisindeki rolüyle hafızalara kazındı. 1400 bölümden fazla rol aldığı diziyle tanınan oyuncu, aradığı aşkı da aynı sette buldu. Başarılı oyuncu, 10 yıl önce dizideki rol arkadaşı Osman Karakoç ile evli. 2013 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi ünlü oyuncu Osman Karakoç çıktı

İşte Ceren Karakoç ve eşi...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi ünlü oyuncu Osman Karakoç çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi ünlü oyuncu Osman Karakoç çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi ünlü oyuncu Osman Karakoç çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un eşi ünlü oyuncu Osman Karakoç çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ceren Yalazoğlu Karakoç Kızılcık Şerbeti Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Mikail arman:

Haberdeki tesettürlü fotosu gerçekten çok doğal ve güzel.Fakat filmlerde aldıkları rolleri ve gerçek yaşamları arasında dağlar kadar fark var.Halk tabiriyle üstleri şişhane, alt karaköy gibi !

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