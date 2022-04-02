Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek - Haberler

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin erkek çocuğu olacak. Tatlıtuğ, daha önce başrol oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinden esinlenerek oğluna Kurt adını verecekler.

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Dizer'in çocuğuna vereceği isim de belli oldu.

KURT ADINI KOYACAKLAR

Tasarımcı Başak Dizer, bu ayın sonunda Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapacak. Çift ilk bebeklerine de Kurt ismini verecekler. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, çocuğuna isim verirken bu projeden esinlendiği ileri sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek

BÜYÜYEN KARNINI GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, geçtiğimiz günlerdedostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı paylaşarak "Bebeğim. Elleri hep üstüm, 8 yıldı bizim kızlar" notunu düşmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Haberler

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Yorumlar (3)

ismail bey :

Behlül daha güzel olurdu..

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TT:

Yol yakınken dönün, bir çok çizgi filmde kurtlar vahşi gösteriliyor... Bu da çocuğun bilinç altına işlenecek... kişinin ismi kişiliği olur...

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Rafflesia:

Kurt nedir abi yaa saçmalama kurt nedir ileriyi düşün bu çocuğun psikolojisini ortamda göreceği tepkiyi o zaman seyid koysaydın aaaa

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500
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