Kıştan sıkılan Didem Soydan'dan kumsalda sere serpe pozlar

Cesur pozları, ilginç açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan, tropik bir adaya tatile gitti. Kumlara uzanıp poz veren ünlü isme binlerce beğeni geldi.

Her hareketiyle magazin gündemine oturan Didem Soydan, kışın soğukluğundan sıkılınca tropikal bir adaya tatile gitti. Adadan sere serpe pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımına ise "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bi adaya geldi" notunu düştü.

Soydan, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozlarla düzgün fiziğini gözler önüne sererken, takipçilerinden yüzlerce yorum ve binlerce beğeni aldı.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin yorumuna "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta. Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bir şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler" yanıtını vermişti.