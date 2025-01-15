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Kıştan sıkılan Didem Soydan'dan kumsalda sere serpe pozlar

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Ünlü manken Didem Soydan, sere serpe uzanarak verdiği pozlarla dikkat çekti. Soydan'ın pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Cesur pozları, ilginç açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan, tropik bir adaya tatile gitti. Kumlara uzanıp poz veren ünlü isme binlerce beğeni geldi.

Her hareketiyle magazin gündemine oturan Didem Soydan, kışın soğukluğundan sıkılınca tropikal bir adaya tatile gitti. Adadan sere serpe pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımına ise "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bi adaya geldi" notunu düştü.

Kıştan sıkılan Didem Soydan kumsalda sere serpe pozlar verdi

Soydan, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozlarla düzgün fiziğini gözler önüne sererken, takipçilerinden yüzlerce yorum ve binlerce beğeni aldı.

Kıştan sıkılan Didem Soydan kumsalda sere serpe pozlar verdi

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin yorumuna "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta. Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bir şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler" yanıtını vermişti.

Kıştan sıkılan Didem Soydan kumsalda sere serpe pozlar verdi

Kıştan sıkılan Didem Soydan'dan kumsalda sere serpe pozlar
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Kendini çektirmeye gitmiş

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Vitamin D sağlıklıdır.

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