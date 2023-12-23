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Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

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Yaz aylarında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi için final kararı alındı. 25. bölümü yayınlanan dizi, 2 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder, Yonca Şahinbaş, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Sait Genay, Hivda Zizan Alp ve Sema Çeyrekbaşı'nın yer aldığı TRT 1'in kalan tek yazlık dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümle final yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1'in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı NGM Medya imzalı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kendi Düşen Ağlamaz Selen Soyder Hakan Yılmaz Televizyon Magazin Haberler

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