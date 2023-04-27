Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la ilgili müjdeyi verdi: Ailece ekrana yaklaşacağız

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, peş peşe iki doğum yaptığı için setlerden uzak kalan eşi Sinem Kobal'ın çalışmayı çok özlediğini söyleyerek müjdeyi verdi. Yaz ayının bitmesiyle projeleri değerlendirmeye başlayacaklarını söyleyen İmirzalıoğlu "Ailecek ekrana yaklaşacağız" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la setlere döneceklerini müjdeledi.

"AİLECE EKRANA YAKLAŞACAĞIZ"

2020 yılında kızı Lalin, geçtiğimiz aylarda da Leyla'yı kucağına alan Sinem Kobal, setlere ara verdi. Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu. İmirzalıoğlu, vaktinin büyük bir kısmını kızlarıyla geçiren eşi için de "Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında" dedi.