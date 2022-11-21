Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz'ün hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ESKİ EŞİ ÇIKTI

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik yapmıştı. Bu zamana kadar birçok projede yer alan Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Güleryüz, "Sevenleri kavuşturmak görevimiz" notunu düştü.

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