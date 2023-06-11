Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

Magazin Haberleri

Aile dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu Yunanistan'da alan Serenay Sarıkaya, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kayalıklarda poz veren güzel oyuncu kusursuz fiziği ile hayran bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce tatile çıktı. Kısa bir tatil molası veren güzel oyuncu tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bikinili paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Serenay Sarıkaya, bu kez beyaz mayosuyla kayalıkları keşfe çıktı. Art arda pozlarını paylaşan güzel oyuncu "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" notunu düştü.

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken Rıza Kocaoğlu'ndan esprili bir yorum geldi. Ünlü oyuncu kayalıklarda yalın ayak poz veren Sarıkaya'ya "Yanardağ tatili mi kral" yorumunu yaptı.

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

Projeden projeye koşan Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına geçecek.

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Yunanistan Tatil Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title