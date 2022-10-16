Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç nişanlandı

2000'li yılların en sevilen gençlik dizisi Kavak Yelleri ile hafızamıza kazınan oyuncu Dağhan Külegeç, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu sevgilisi Tuğba Aytaş nişanlandı.

"ÇOK TATLI BİR KIZI İSTEDİK"

Çiftin nişan haberini Dağhan Külegeç'in oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notu ile duyurdu.

"SÖZ, İSTEME, NİŞAN"

Ünlü oyuncu nişanlısıyla olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak üzerine "Söz, isteme, nişan" notunu düştü. Dağhan Külegeç, son olarak "Yeni gelin" dizisinde yer almıştı. Ünlü oyuncu bir dönem ise Survivor'da boy göstermişti.