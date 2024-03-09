Üye Girişi
Haberler

Karnı burnunda Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

5,5 aylık hamile güzel oyuncu Burcu Biricik, dün akşam düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü'nde podyuma çıktı. Kırmızı bir elbise giyen Biricik, karnı burnunda verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı.

Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan karnı burnunda Burcu Biricik, Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde podyuma çıktı.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

2014 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik şimdilerde 5,5 aylık hamile. Davete kırmızı uzun elbisesiyle katılan Biricik, göbek kısmını da açıkta bıraktı. Büyüyen karnı ve eşiyle verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden de tam not aldı. Biricik'in Instagram hesabından yayınladığı pozlarına nazar boncuğu ile "Hamilelik ve kıyafet çok yakışmış" yorumları yağdı.

Ocak ayında Nişantaşı'nda görüntülenen Burcu Biricik hamilelik müjdesini vererek, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" demişti. Oyuncu bebeğinin isminin henüz belli olmadığını da söylemişti.

Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı

Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı

Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı

Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kadınlar Günü Burcu Biricik Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir? DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir? DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir? DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir? DEM Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir? DEM Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir? DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir? DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title