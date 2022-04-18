Karnı burnunda Ece Ronay'ın paylaştığı dekolteli poz sosyal medyayı salladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemik nedeniyle adı magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda eşi Mehmet Bilir'den ilk çocuğuna hamile kaldığını duyurdu. Şu sıralar 7 aylık hamile olan ünlü isim, sosyal medyayı da aktif kullanmayı ihmal etmiyor.

TAKİPÇİSİNİN YORUMUNA KIZDI

Ünlü isim, turuncu ve dekolteli bir elbise giyerek çektirdiği hamilelik fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı. Ronay'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken takipçilerinden birinin yaptığı yorum ise ünlü ismi kızdırdı.

"İNŞALLAH ÇOCUĞUM BÖYLE OLMAZ"

Ece Ronay'ın paylaşımına henüz ufak yaşlarda olan bir takipçisi "Bu ne ya, biraz edep bu mübarek ayda" yorumunda bulununca Ronay "Allah'ım inşallah çocuğum böyle bir ergenus olmaz" şeklinde yanıt verdi.

İşte Ronay'ın o pozları: