Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın aylar önceki sözleri gündem oldu: Yanlış diyetle bağışlık sistemim çöktü

Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusunda bulunan Ufuk Özkan'ın bir sene önceki "Diyeti yanlış yaparak sadece meyve yedim. Karbonhidrat ve protein almayınca da bağışıklık sistemim çöktü. Sağlıkla ilgili bir problem yaşamadım" sözleri yeniden gündem oldu. Oyuncu için "Hastalık aylar önce sinyal vermiş" yorumları yapıldı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve önlem amaçlı organ nakli başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Oyuncunun aylar önce yanlış diyet yöntemiyle kilo verdiğini ve bağışıklık sisteminin çöktüğünü söylemesi yeniden gündem oldu.

3 AY ÖNCE BAĞIŞIKLI SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ

Nisan ayında basın mensuplarıyla sohbet eden Ufuk Özkan, verdiği kilolarla ilgili "Proje için '5-6 kilo verebilir misin' dediler. Spor yapmayı sevmediğim için araştırarak Hollywood diyetini buldum. Adamlar adam akıllı yapıyor tabi ama ben bir süre sonra sadece meyve yemeye başladım. Karbonhidrat ve protein almayınca da bağışıklık sistemim çöktü. Çok daha hızlı kilo vermeye başladım. Daha sonra kilo almaya başladım yeniden. Sağlıkla ilgili bir problem yaşamadım" demişti. Şimdilerde akciğer yetmezliği yaşayan oyuncunun bu sözleri yeniden gündeme gelirken sosyal medya kullanıcıları da "Hastalık sinyal vermiş" ve "Yanlış diyet yüzünden akciğer yetmezliği yaşıyor" yorumları yaptı.

"KARACİĞERİMLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"

Akciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli başvurusunda bulunan Özkan Uğur, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

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