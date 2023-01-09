Kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanan oyuncu Jeremmy Renner'dan doğum günü paylaşımı

Kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanan dünyaca ünlü oyuncu Jeremmy Renner, doğum günü dolayısıyla hastaneden yeni bir paylaşımı yaptı. Uzun bir tedavi sürecine giren ünlü yıldız hastane ekibine teşekkür etti. Renner'ın son hali ise hayranlarını üzdü.

Marvel Sinematik Evreni'nin süper kahramanı 'Hawkeye' rolünü başarıyla canlandıran Jeremmy Renner, evininin önünü kapatan karları temizlerken kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanmıştı.

ARAÇ BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇMİŞ

Ciddi şekilde yaralanarak helikopter ambulansla hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki yıldız oyuncunun künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.

DOĞUM GÜNÜNDE SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun bir tedavi sürecine başlayan Jeremmy Renner yeni yaşına hastanede girdi. Hasta yatağından hastane çalışanlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, sağlık ekibine teşekkür etti. Oyuncunun bitkin hali ise dikkatlerden kaçmadı.

ŞERİF OFİSİNDEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yaşanan kazaya dair ABD'nin Nevada eyaletindeki Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi."