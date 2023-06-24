Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme

Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve haftalardır kendisi için beyaz kan arandığı ortaya çıktı. Kanser tedavisi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı, böbreklerinde yaşadığı sorun nedeniyle entübe edildi. Uğur'un entübe edilmesi meslektaşlarını ve sevenlerini derinden sarstı. Ünlü isimlerden ünlü oyuncu için geçmiş olsun mesajları yağdı.

3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'un 3 aydır özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü öğrenildi. Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi. Özkan Uğur'un haberi meslektaşları ve gösteri dünyasını üzdü.

"NE OLUR ÜZME BİZİ"

Cennet Mahallesi'nde Özkan Uğur'un partnerini canlandıran Melek Baykal, rol arkadaşı için duygusal bir mesaj yayınladı. Baykal, "Güzel dost güzel adam. Seni çok seviyoruz ve inanıyoruzki sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa. Tüm dualar sana Özkanım. Ne olur üzme bizi" yazdı.

"NE OLUR GİTME"

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Özkan Uğur'la olan fotoğrafını paylaşıp "Ne olur gitme" notunu düştü.

"4-5 GÜN İÇERİSİNDE GÜZEL HABERLER ALACAĞIZ"

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan MFÖ grubunun diğer üyesi Fuat Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" diyerek umut verici açıklamalarda bulundu.