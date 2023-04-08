Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici'den ilk açıklama: Sağlık durumum gayet iyi, kısa süre içinde döneceğim

Bağırsak kanserine yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu kontrol amaçlı hastanede yattığını söyledi.

Uzun süredir Hakan Altun ve Sibel Can ile Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Operasyon geçiren 46 yaşındaki Şenlendirici, son durumu hakkında bilgi verdi.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak hastanedeki tedavisinin devam ettiğini söyleyen Hüsnü Şenlendirici, "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasından doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerimle buluşacağım" dedi.

Şenlendirici'nin paylaşımına Reha Özcan, Fettah Can, Çelik, Onur Buldu, Günel, Sibel Can, Alp Kırşan ve Emre Kaya gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi.

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