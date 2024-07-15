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Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

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Bir süredir kanserle mücadele eden İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton, ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı. Wimbledon tek erkekler finalinin oynandığı All England Club'a giden Middleton, ayakta alkışlandı.

Mart ayında yayınladığı videoda kanser tedavisi gördüğünü ve kemoterapiden dolayı günlerinin ağır geçtiğini belirten Kate Middleton, dün ikinci kez halkın karşısına çıktı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Daha önce Beyaz Saray'da düzenlenen etkinliğe katılan Kate Middleton, dün de Wimbledon tek erkekler finalinin oynandığı All England Club'a gitti. Prens William'ın eşi Kate, Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasında oynanan şampiyonluk maçının başlamasından önce Kraliyet Locası'ndaki koltuğuna otururken dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

HALKI SELAMLADILAR

Kate ve 9 yaşındaki kızı Prenses Charlotte, finalin başlamasından yaklaşık yarım saat önce Londra'nın güneybatısındaki sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvasının yapılacağı alana bir geldi. Ana stadyuma yaya geçidiyle bağlanan kulübün terasına giderek, aralarında 2021 ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu ve diğer genç İngiliz tenisçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi selamladılar.

Kate Middleton karşılaşmada Wimbledon'un resmi renklerinden biri olan mor elbise tercih etti. Middleton'ın arka sıralarında ise aktör Tom Cruisw ve Benedict Cumberbatch yer aldı.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

KUPA VERDİ

Kate Middleton, Sırp Novak Djokoviç - İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki maçın finalinde kupayı sundu. Maçı; Alcaraz, 3-0 kazandı. Kupayı vermek için sahaya inen Galler Prensesi, merasim öncesi top toplayıcı çocuklarla sohbet etti.

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, Wimbledon finalinde halkın karşısına çıktı! Ayakta alkışlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kanser Tedavisi Kate Middleton Wimbledon Galler Magazin Dünya Haberler

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