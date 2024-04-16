K-Pop Yıldızı Park Bo Ram 30 Yaşında hayatını kaybetti

K-pop yıldızı Park Bo Ram 30 yaşında ölü bulundu. Polis, yeni müzik projesi üzerinde çalışan şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. İlk raporlara göre, bir arkadaşının evinde içki içerken hayatını kaybetti.

Şarkıcının, son 10 yıldır K-pop'ta öne çıkan bir figür olduğu biliniyor. Perşembe günü bir arkadaşının evinde bilincini kaybetmiş halde bulundu.

Tuvalete gittikten sonra uzun süre tuvaletten çıkmayan şarkıcının arkadaşı tuvalete gittiğinde şarkıcıyı baygın halde buldu.

Polis, Bo Ram'ın ölüm nedenini araştırıyor ve bir otopsi talep etti. Şarkıcı-söz yazarı ve oyuncu bu yılın başlarında iki yeni şarkı yayımlamış ve yakın zamanda yeni müzik projeleri üzerinde çalışıyordu.

Kilo verme hakkındaki şarkılarından biri, motivasyonel olmasıyla büyük ilgi gördü. Bo Ram'ın ajansı Xanadu Entertainment, Güney Kore'de 12 Nisan Cuma günü ölümünü doğruladı.

"All K-Pop'a göre, ajans "Park Bo Ram 11 Nisan akşamı ani bir şekilde aramızdan ayrıldı," dedi.

"Hayranlarına bu ani haberi verirken kalbimiz derinden sarsıldı.

"Cenaze töreni, şarkıcının ailesiyle yapılacak görüşme sonrasında planlanacak."

"Sanırım bu şarkıyı dinleyen birçok kişi, daha fazla egzersiz yapmaya, kilo vermeye ve diyet yapmaya motive oldu," diye Weekend Edition Sunday programına Bo Ram söyledi.

"Sanırım büyük bir neden, hikayemi içine koymam. Mesela, bir muz, iki yumurta — sadece bunları yiyerek, sonuçları bende görebilirsiniz ve bu insanlar için motivasyon oldu."

'ÇOK GENÇ ÖLDÜ'

Bo Ram'ın hayranları, ölüm haberinden derinden sarsıldı ve birçoğu önünde daha çok yaşamı olduğunu vurguladı.

Hayranlar üzüntülerini dile getirdi ve Bo Ram'ın ailesine iyi dileklerde bulundu, X'te (eski adıyla Twitter).

"Bir K-drama'dan onun bir şarkısını dinliyordum, şaka gibi!" dedi bir hayran.

"Arkadaşlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Onun ve şarkıları kalbimizde sonsuza dek yaşayacak, başka bir efsaneyi kaybettik."

"Hay Allah, hayır, huzur içinde yatsın! Çok erken ayrıldı," dediler.

"Birinin bu kadar genç yaşta öldüğünü duymak beni her zaman mahveder, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum, Allah ruhunu şad etsin," dedi bu hayran.

Bir başka hayran, "Bu kadar genç yaşta öldüğünü duymak üzücü!," dedi.