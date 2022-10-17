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Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber ve eski sevgilisi Selena Gomez sarmaş dolaş poz verdi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber, sarmaş dolaş poz verdi. Katıldıkları davette bir araya gelen ikilinin fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, yıllar önce kendisi gibi şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşamıştı. Uzun süre aşk yaşayan ikili, ilişkilerini yürütemedikleri için ayrıldı. Bieber, 2018 yılında model ve oyuncu Hailey Baldwin ile nikah masasına oturdu. Şarkıcının eski sevgilisi ve eşi ise yıllar sonra bir araya geldi.

YANAK YANAĞA POZ VERDİLER

Medya sektöründe yer alan ve birbirini tanıyan Hailey Bieber ve Selena Gomez, katıldıkları bir davette karşılaştı. Aralarında bir sorun olmayan iki ünlü isim sarmaş dolaş poz verdi. Haileye Bieber ve Selena Gomez'in yanak yanağa verdikleri pozları hayranlarını da şaşkına çevirdi.

İşte Selena Gomez ve Hailey Bieber'in pozları...

Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber, sarmaş dolaş poz verdi

Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber, sarmaş dolaş poz verdi

Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ve eşi Hailey Bieber, sarmaş dolaş poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hailey Baldwin Justin Bieber Selena Gomez Magazin Haberler

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