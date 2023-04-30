İstiridye yiyen Burcu Biricik, kusmamak için şekilden şekle girdi

Eşiyle Oslo'ya giden oyuncu Burcu Biricik, arkadaşlarının ısrarıyla istiridye yedi. İstemediği halde istiridye yiyen Biricik, kusmamak için şekilden şekle girerken arkadaşları da kahkahaya boğuldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik ve 2016 yılında evlendiği eşi Emre Yetkin, Oslo'ya gitti. Birlikte tatil yapan çift, farklı lezzetler denemeyi de ihmal etmedi.

KUSMAMAK İÇİN ZOR DURDU

Güzel oyuncu, arkadaşlarının ısrarıyla istiridye yeme kararı aldı. Tadım önce panikleyen Biricik, istiridyeyi çiğnediği an kendinden geçti. Kusmamak için kendini zor tutan oyuncu şekilden şekle girerken eşi de o anları kayda aldı. Kendinden geçen oyuncu, bir süre oturarak soluklanırken arkadaşları da gülme krizine girdi.

Emre yetkin daha sonra da Oslo sokaklarında eşini öpücüklere boğduğu bir videoyu yayınladı.