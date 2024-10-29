İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi
Joker karakteriyle ünlenen ve Thirty Seconds to Mars grubunun üyelerinden olan ABD'li ünlü oyuncu Jared Leto konser için geldiği İstanbul'da taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. Maske takmasına rağmen hayranları tarafından kolaylıkla tanınan Leto'nun o anları ise internette kısa sürede gündem oldu.
Önceki akşam Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da grubu "Thirty Seconds to Mars" ile konser veren ABD'li ünlü oyuncu Jared Leto dikkat çeken bir olay yaşadı.
Konser sonrası İstanbul'u gezmek isteyen Leto taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. Maske takmasına rağmen hayranları tarafından tanınan Joker karakteriyle tanınan oyuncu Leto'nun o anları ise kısa sürede gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Kuzguncak'a giden 52 yaşındaki Jared Leto makarna yerken verdiği pozu 11 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşmıştı. Jared Leto, Morbius, Gucci Ailesi (House of Gucci), Bir Rüya için Ağıt (Requiem for a Dream) gibi birbirinden ünlü yapımda rol aldı.