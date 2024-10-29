Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Joker karakteriyle ünlenen ve Thirty Seconds to Mars grubunun üyelerinden olan ABD'li ünlü oyuncu Jared Leto konser için geldiği İstanbul'da taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. Maske takmasına rağmen hayranları tarafından kolaylıkla tanınan Leto'nun o anları ise internette kısa sürede gündem oldu.

Önceki akşam Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da grubu "Thirty Seconds to Mars" ile konser veren ABD'li ünlü oyuncu Jared Leto dikkat çeken bir olay yaşadı.

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

Konser sonrası İstanbul'u gezmek isteyen Leto taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. Maske takmasına rağmen hayranları tarafından tanınan Joker karakteriyle tanınan oyuncu Leto'nun o anları ise kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

Geçtiğimiz günlerde Kuzguncak'a giden 52 yaşındaki Jared Leto makarna yerken verdiği pozu 11 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşmıştı. Jared Leto, Morbius, Gucci Ailesi (House of Gucci), Bir Rüya için Ağıt (Requiem for a Dream) gibi birbirinden ünlü yapımda rol aldı.

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Jared Leto İstanbul Magazin Ünlüler Müzik Yaşam Joker

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
500

Yorumlar (10)

Emrah null:

acaba taksi bulamadığı için mi yoksa taksiye bindiğinde taksicinin turist diye geçireceği ücretle alakalı mı

75
2
yanıtYanıtla
Buğra Er:

Biri bunu ayıktırmış bence turist olarak taksiye bindıgınde geçirmasyon yaparlar diye

40
5
yanıtYanıtla
Spectrum:

Gelişmiş ülkelerde bırak sanatçısını, belediye başkanı ya da millet vekili bile toplu taşıma aracını, scooter’i rahatlıkla kullanırken gelişmemiş, ilkel kalmış toplumlarda 40-50 araçlık konvoylarla cuma namazına gidilebiliniyor. Şaşırmamak lazım

22
7
yanıtYanıtla
Mustafa deniz:

sağolsun taksiciler sayesinde ülkemizin itibari artiyor

13
0
yanıtYanıtla
Sedat cakmak:

Bizde hiç nir ünlü belediye otobüsüne binmez yabancıların bakanları nile dolmuşla gidiyo

1
2
yanıtYanıtla
Halit:

bu taksi utancı bize yeter

1
0
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Bu da bizim utancımız olsun yeter şu taksi teröründen çektiğimiz oy için Uberi yasaklayanların da Allah 1000 bv

1
0
yanıtYanıtla
Mülayim:

ula bu bizim temel daaa:)))

0
1
yanıtYanıtla
Enes İpek:

Bizim çakma wolwerin işine benzemez inş

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Esra Erol, Avukat Hülya neden yok? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Beşiktaş derbi açıklaması ne? Beşiktaş resmi açıklaması! Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? (29 Ekim) Ebrar Karakurt ne paylaştı? Ebrar Karakur'tan Barış Alper'e cevap! Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? (28 Ekim) Az önce deprem mi oldu? 29 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.