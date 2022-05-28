Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından Derya Uluğ ve Funda Arar, Isparta'daki festivalde sahneye çıkmama aldı - Haberler

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Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından Derya Uluğ ve Funda Arar, Isparta'daki festivalde sahneye çıkmama aldı

Haberler.com - Emre İliksiz - Magazin
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Isparta'daki Melek Mosso konserinin "ahlaki" gerekçelerle iptal edilmesinin ardından aynı festivalde yer alacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar da bu etkinlikte sahneye çıkmama kararı aldı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacağı konseri, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla gelen tepkiler sonucu iptal edilmişti. Konserin iptal olması sonrası pek çok ünlü isim tepkilerini dile getirirken, Mosso'nun yerine ise Seda Sayan ile anlaşıldı.

FUNDA ARAR VE DERYA ULUĞ'DAN SAHNEYE ÇIKMAMA KARARI

Öte yandan Melek Mosso ile birlikte aynı festivalde sahneye çıkacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar'a da sosyal medyada çağrıda bulunulmuş ve meslektaşlarına destek olmaları istenmişti. İki ünlü sanatçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahneye çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.

Isparta'daki Melek Mosso konserinin iptal olmasının ardından Derya Uluğ ve Funda Arar sahneye çıkmama kararı aldı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Açıklamasında Funda Arar, "Çok değerli Ispartalılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ ise "Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" dedi.

Isparta'daki Melek Mosso konserinin iptal olmasının ardından Derya Uluğ ve Funda Arar sahneye çıkmama kararı aldı

Isparta'daki Melek Mosso konserinin iptal olmasının ardından Derya Uluğ ve Funda Arar sahneye çıkmama kararı aldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Magazin

Melek Mosso Funda Arar Derya Uluğ Magazin Haberler

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