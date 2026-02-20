İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. Hacıoğlu, esrar kullandığını kabul ederken, maddeyi stresli dönemlerinde "rahatlamak amacıyla" kullandığını belirtti.

'MERAKIMDAN KULLANDIM'

Hacıoğlu ifadesinde, uyuşturucu maddeyi ilk kez Hollanda'da bulunduğu bir dönemde denediğini belirterek şunları söyledi:

"Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu."

TELEGRAM UYGULAMASI VE POSTA KUTUSU DETAYI

Maddeyi internet üzerinden temin ettiğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım."

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Hacıoğlu, mesleki stresin bu süreçte etkili olduğunu dile getirdi:

"Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."

Bir dizi projesi nedeniyle Ayvalık'ta bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim."

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Barış Talat, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.