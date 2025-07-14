Irina Shayk'tan İstanbul çıkarması! İlk durağı Yerebatan Sarnıcı oldu
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, tatil için geldiği İstanbul'da tarihi atmosferin izini sürdü. Şehrin en ikonik yapılarından Yerebatan Sarnıcı'na hayran kalan Shayk, Medusa heykelinin önünde verdiği etkileyici pozla hem estetik duruşunu konuşturdu hem de milyonlarca takipçisinin ilgisini üzerine çekerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Rusya'nın küçük bir kasabasından çıkıp moda dünyasının zirvesine ulaşan Irina Shayk, hem podyumların aranan yüzü hem de magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Victoria's Secret defilelerinden Sports Illustrated kapaklarına, dev moda markalarının vitrinlerinden Hollywood'un kırmızı halısına kadar uzanan kariyerinde adından sıkça söz ettiren Shayk, bu kez Türkiye'de boy gösterdi.
İSTANBUL PAYLAŞIMLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, son olarak İstanbul'u ziyaret etti. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan Shayk, hem denizin keyfini çıkardı hem de kültürel duraklardan birine uğramayı ihmal etmedi.
Özellikle Yerebatan Sarnıcı'nda verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Medusa heykeliyle birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan güzel model, hayranlarından büyük ilgi gördü.
Ünlü model daha sonra ise denize girdiği anları paylaştı.