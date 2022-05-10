İrem Derici'yi iki kez aldattığı söylenen Cem Belevi, ilk kez konuştu

İhanetini affederek barıştığı Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldığı için ayrılan İrem Derici, sosyal medya hesabından eski sevgilisine ateş püskürdü. Belevi ise Derici'nin sözlerinin ardından dün akşam sahne alacağı mekanda basın mensuplarını sorularını yanıtladı. İlişkisi hakkında ilk kez bu kadar net konuşan şarkıcı, ihanet iddiasına da cevap verdi.

"BEN ADAM GİBİ SEVEN BİRİYİM"

Gazete Vip'e Derici ile biten ilişkisi hakkında konuşan genç şarkıcı, "Karşımda çok güzel bir meslektaşım ve çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse ve ne öfkelendirdiyse bir şeyler paylaşmış. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişkiler yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan aşkını da dolu dolu yaşayan, hisleriyle de hareket eden bir adamım. Adam gibi de seven bir adamım. Asla da aldatma cümlelerini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İREM'İ ALDATMADIM, İÇİ RAHAT OLSUN"

Belevi, Derici'yi daha önce de aldattığı yönündeki iddia için de "Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok ve hiç bir zaman da olmadı, olamaz. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Onun yüreğinden gelenle fevrice ağzından çıkan bir olmayabiliyor. O yüzden de ben söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi.