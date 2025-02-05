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İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Aşk pozları peş peşe geldi

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisi Melih Kunukcu ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu. Derici, paylaşımına 'Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim' notunu düştü.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı İrem Derici, hem sahne performansı hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bir süre önce sevgilisi olduğunu açıklayan ancak isim vermeyen ünlü isim, sevgilisi Melih Kunukcu ile birlikteliğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

AŞK POZLARI GELDİ

Yeni bir aşka yelken açan ve mutluluk pozlarını paylaşan Derici "Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim" notunu düştü.

İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Romantik sözlerle duyurdu

"SEVMEK VE SEVİLMEK MUHTEŞEM ŞEYLER"

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Derici "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" demişti.

İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Romantik sözlerle duyurdu

İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Romantik sözlerle duyurdu

İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Aşk pozları peş peşe geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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