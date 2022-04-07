İrem Derici, iç çamaşırı sorusuna cevap verirken oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: 3 yıldır don giydiremiyoruz

Şarkılarının yanı sıra dobra açıklamalarıyla da sık sık gündem olan İrem Derici, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Normalleştiremediklerimizden Misiniz?" isimli programına konuk oldu. Her soruya cevap veren Derici, iç çamaşırlarıyla ilgili konuşurken bombayı patlattı.

"MURAT BALCI'YA 3 YILDIR DON GİYDİREMİYORUZ"

İrem Derici kendisine sorulan "İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal midir?" sorusunda arkadaşını ifşa etti. Soruyu yanıtlayan şarkıcı, "Yani giymeyen arkadaşlarım çok valla Murat Balcı var bir tane çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz. Bence normal değildir. Ama tabii göğüs estetiğinden önce takıyordum. Kot varken nasıl donsuz gideyim" şeklinde konuştu.

Format gereği aynı soru vatandaşlara da soruldu. Vatandaşlardan gelen "Normal" cevabına şaşıran Derici, "Normal olmak için donumu çıkaracak mıyım burada?" dedi.

MURAT BALCI KİMDİR?

24 Mayıs 1983 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri müzikle uğraşan Murat Balcı, 17 yaşında İzmir'de bir yerel televizyonda Ege Ses Yarışması'nda 'Küçüğüm' adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi. Üniversite sonrası müzikle ve tiyatroyla ilgilenmeye devam etti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Murat Balcı ilk olarak 2004 yılında 'En İyi Arkadaşım' adlı dizide rol aldı. 2018 yılında 'Tutsak' dizisinde geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra romantik komedi dizisi 'Afili Aşk'ta Muammer Hoca karakterini oynadı. 2021 yılında da Star TV'de yayınlanan 'Sol Yanım' adlı dizide yer aldı.