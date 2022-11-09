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İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e idam cezası! Duruşmada gözyaşlarına boğuldu

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İran'da başörtü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlatılan protestolara destek verdiği için gözaltına alınan 27 yaşındaki rap şarkıcısı Saman Yasin'e ölüm cezası verildi. Duruşmada verilen cezayı öğrenen şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor.

Eşi benzeri görülmeyen protestolara destek veren 27 yaşındaki Kürt asıllı rap şarkıcısı Saman Yasin, ülke genelinde yayılan protestolara destek olmak için Iran rejimini eleştiren bir şarkı yazdı.

İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi

Protestolara destek veren Saman Yasin, şarkısının ardından 2 Ekim'de gözaltına alındı.29 Ekimde çıkarıldığı mahkeme tarafından kendisine ölüm cezası verildi. Hakimin yüzüne ölüm cezasını okuduğu şarkıcı, başını ellerinin arasına koyup gözyaşlarına boğuldu. İsmi gizli tutulan bir kaynak, şarkıcının ailesinin ve avukatının duruşmada olmadığını söyledi.

İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi

Saman'ın ne zaman infaz edileceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Rejim karşıtı bazı sayfalar da ailenin ve avukatın konu ile ilgili konuşmamaları için rejim tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi

İran'daki protestolara destek veren rapçi Saman Yasin'e ölüm cezası verildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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