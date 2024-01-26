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İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

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Günlerdir ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nin dansıyla konuşulan İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Öte yandan ortalığı kasıp kavuran Dilber'in dansının tam hali de izleyiciyle buluştu.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı.

DANS SAHNESİNİN TAMAMI YAYINLANDI

Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı, tanıtıma damga vurmuş ve çok konuşulmuştu. Dans sahnesinin tamamı izleyici ile buluştu.

İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

İnci Taneleri Magazin Haberler

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