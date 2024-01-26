İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlandı.

DANS SAHNESİNİN TAMAMI YAYINLANDI

Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı, tanıtıma damga vurmuş ve çok konuşulmuştu. Dans sahnesinin tamamı izleyici ile buluştu.