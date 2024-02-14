Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi Gönül Yarası filminden alıntı mı?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "İnci Taneleri" dizisinin senaryosunun 2004 yapımı Gönül Yarası filminden alıntı olduğu iddia edildi.

Youtube üzerinde dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner, "İnci Taneleri" ve Şener Şen, Meltem Cumbul ile Timuçin Esen'in rol aldığı "Gönül Yarası" filmi arasında benzerlikler olduğunu öne sürdü.

Soner, bu tür benzerliklerin, "İnci Taneleri"nin aslında bir uyarlama olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak, dizinin hiçbir yerinde resmi bir uyarlama veya esinlenme ibaresinin yer almadığına dikkat çekti.

Yılmaz Erdoğan'ın ve dizinin yapımcılarının bu iddialara nasıl yanıt verecekleri merak konusu olurken, İnci Taneleri'nin Gönül Yarası filminin çekildiği otelde çekildiği ortaya çıktı.

İstanbul Küçükpazar'da yer alan Fındık Palas adlı otel 2004 yılı yapımı Gönül Yarası filminde de aynı isimle yer almıştı. İnci Taneleri dizinde ise Mısır Palas olarak gösterilen otel 1959 yılından bu yana faaliyetine devam ediyor.

Gönül Yarası

İnci Taneleri

Gönül Yarası

İnci Taneleri

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri ile Yavuz Turgul'un Gönül Yarası arasındaki diğer benzerlikler şöyle:

Dilber (Hazar Ergüçlü) pavyonda çalışıyor, Dünya (Meltem Cumbul).

Azem (Yılmaz Erdoğan) öğretmen, Nazım (Şener Şen) de. Üstelik ikisinin de iki çocuğu var. Azem hapisten çıkıyor; Nazım, Doğu Anadolu'dan dönüyor.

Dilber de eski kocasından kaçıyor, Dünya da... İkisinin de çocuğu var.

İki yapımda da eczacı karakterleri var.

Güven Kıraç, Dilber dizisinde Nazım rolünde; Gönül Yarası'nda ise Mehmet rolünde.