İmaj değiştiren Gülben Ergen, saçlarını kısacık kestirdi

Yoğun bir konser maratonu bulunan Gülben Ergen, dün akşamki sahnesine yeni imajıyla çıktı. Ergen, bir süredir uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, yoğun geçen yaz maratonuna devam ediyor. Yoğun bir konser takvimi bulunan şarkıcı, dün akşam da İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Enerjisiyle dikkat çeken ünlü ismin yeni imajı da dikkatlerden kaçmadı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Saçlarını bir süredir uzun kullanan başarılı şarkıcı, sahneye çıkmadan önce saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, konsere gelenlerden tam not aldı. Sahnede verdiği pozları 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ergen, "Şarkılarımızın gücü, dinleyicilerimizin neşesi ve katılımı. E bir de kısalan saçların yeni enerjisi ile sahnede güldük, eğlendik" dedi.

İşte Gülben Ergen'in yeni imajı...