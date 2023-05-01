İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Funda Eryiğit, karnı burnunda pozlar verdi

Geçtiğimiz ay Berkun Oya ile nikah masasına oturan 8 aylık hamile Funda Eryiğit, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Karnı oldukça büyüyen Eryiğit, sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaştı.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, şimdilerde 8 aylık hamile. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

DOĞUM ÖNCESİ POZ VERDİ

Hamile olduğunu öğrendikten sonra evlilik hazırlığı yapmaya başlayan oyuncu, geçtiğimiz ay yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturdu. Erkek bebek bekleyen Eryiğit, doğumdan önce kamera karşısına geçerek Muhsin Akgün'e poz verdi. Siyah tulumuyla set ışığının önünde pozlar veren ünlü isim, o anları hiçbir not yazmadan Instagram hesabından yayınladı. Oyuncu, büyüyen karnı ve pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Funda Eryiğit'in hamilelik pozları...