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İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi

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Haberler.com'un Haber Bahane programına konuk olan mentör ve yazar Adil Yıldırım, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in kendisinin canlı yayın için kurduğu oyunda yakınlaşarak evlendiklerini söyledi. İlk kez aynı masaya oturan çiftin arasındaki elektriği hisseden Yıldırım "Canlı yayın için şaka olarak yaptığımız flört sahnesi evliliğe gitti" dedi.

Mentör ve yazar Adil Yıldırım, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Yıldırım, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in canlı yayında çöpçatanlığını yaparak evlenmelerine vesile olduğunu anlattı.

"ONLARI BEN EVLENDİRDİM"

Sayan ve Ökten çiftinin ilişkilerinin mimarı olan Yıldırım, şunları söyledi: "Seda Sayan beni programına davet etmişti öyle tanıştık. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'i ben evlendirdim. Beni programa çağırdıklarında Seda Sayan'ın çok egolu olduğunu düşündüğüm için korkuyordum ama inanılmaz mütevazi bir kadınla karşılaştım. Program öncesi yapılan çalışmada 'Bir masa kurarak Seda Hanım'ın karşısına birini oturtalım ve flört sahnesi yapalım' dediler. Ben de harika olacağı için hemen kabul ettim. Seda Sayan'ın karşısına oturması için bir arkadaş gösterdiler ama o oynayamazdı ben de Çağlar'ın olmasını istedim. Çağlar o programda zaten şarkı söylüyordu. O masaya oturana kadar Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in arasında hiçbir şey yoktu. Kendilerine sordum hiçbir şey yokmuş. Masada oturduklarında aralarında bir elektriklenme oldu. Bunu da herkes canlı yayında gördü."

İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi

"SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN'İN CANLI YAYINDA ÇÖPÇATANLIĞINI YAPTIM"

"Çağlar tam rolünün adamıydı Seda Hanım'ın Çağlar'a bakışlarından aralarında bir elektrik olduğunu anladık. Onlar da çok şaşırdı çünkü o ana kadar öyle bir şey olmamış. Benim öncesinde içimden bir ses 'Bunlar evlenir' demişti zaten. O kadar çok çiftle çalıştıktan sonra o enerjiyi alıyorsun. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in canlı yayında çöpçatanlığını yaptım. Canlı yayın için şaka olarak yaptığımız flört sahnesi evliliğe gitti."

İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi

"ÇAĞLAR PASİF KARAKTERLİ DEĞİL, SÖZÜNÜ SÖYLEYEBİLECEK BİR ADAM"

"Çağlar bir şeyleri alttan alabilecek biri değil. Net bir karakteri var. Adam o canlı yayında kendini oynadı zaten. Seda Hanım'ın ilişkide dominant biri olduğunu düşünmüyorum. Seda Sayan çok anaç biri. Adamın bütün problemlerini de çözer, hayatına denge ve düzen getirir. Yapısı bu. Çağlar da pasif karakterli bir adam değil. Baya net ve sözünü söyleyebilecek bir adam."

İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Çağlar Ökten Seda Sayan TV 3.Sayfa Magazin Haberler

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