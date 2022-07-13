İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi - Haberler

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İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evliliğinde yine kara bulutlar dolaşmaya başladı. İkili, sosyal medyada birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını da sildi.

Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz sene eylül ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Evlerini ayırmalarına rağmen iş ortaklıkların devam eden çift, boşandıktan kısa bir süre sonra barıştı. İlişkilerine ikinci bir şansı veren çiftin son hamlesi kafa karıştırdı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Boşandıktan 4 ay sonra barışan çift, bir süre gözlerden uzak ilişki yaşadıktan sonra 16 Mayıs 2022'de ikinci kez nikah masasına oturdu. İkinci kez düğün yapmayarak sade bir nikah yapan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ciğerci ve Çıra, Instagram'dan takipleşmeyi bırakarak birlikte oldukları fotoğrafları da sildi. Ayrı ayrı tatile çıkan ikili, ayrılık iddiasıyla ilgili sessizliklerini koruyor.

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Selin Ciğerci Gökhan Çıra Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Kemal gulec:

Yivrençsiniz yivvvvvv

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