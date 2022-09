İhaneti Affetmedi! Eşinden Boşanıyor

31 yaşındaki oyuncu ve model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz haftalarda oğlu Sylvester ile New York'ta görüntülendi.

Ratajkowski'nin alyansını takmaması boşanma dedikodularını alevlendirdi.

'İHANET' İDDİASI

Sosyal medya fenomeni ve komedyen Claudia Oshry, Sebastian Bear-McClard'ın, eşi Emily Ratajkowski'yi aldattığını öne sürdü.

Claudia Oshry, "Emily Ratajkowski, eşi tarafından aldatıldığını biliyor. Boşanma davası açmaya hazırlanıyor" diyerek şoke etti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Gelen son bilgilere göre; Emily Ratajkowski, kendisini aldatan eşi Sebastian Bear-McClard'a boşanma davası açtı.

Page Six'in elde ettiği belgelere göre, 4 yıldır evli olan çiftin maddi ve manevi tazminat veya tek çocuklarının velayeti gibi konularda ne yapacağı henüz kesinleşmedi.

Ünlü model, 6 Eylül'de "yakın zamanda bekar kalan biri" olduğunu söylediği TikTok paylaşımıyla ayrılık haberlerini ilk kez doğrulamıştı.

EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde İngiltere'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Emily O'Hara Ratajkowski'dır. Polonya asıllı babası John Ratajkowski mimar, İsrail asıllı annesi Kathleen Balgley öğretmendir. Emily beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine taşındılar. 14 yaşına geldiğinde "Ford Models" adlı model ajansına yazıldı.

Emily Ratajkowski, lise eğitimini babasının da orada öğretmenlikdemisi'nde tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde okumaya başladı, ancak modellik yapmak için bir yıl sonra okulu bıraktı. 2011 yılında "Treats! Magazine" adlı derginin kapağında yer aldı.

2012 yılının Ağustos ayında Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. 2013 yazında Robin Thicke, Pharrell Williams ve T.I'nin söylediği "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde çıplak olarak yer aldı.

Emily Ratajkowski, 15 yıl boyunca Londra'da yaşamıştır. Ünlü yönetmen David Fincher tarafından keşfedilen Ratajkowski, Gone Girl filminde oynayarak epey ünlenmiştir ve film kariyerini geliştirmiştir. Bu esnada da çok başarılı bir model olarak çağımızın seks ikonlarından biri haline gelmiştir.

2014 yılında yönetmenliğini David Fincher'in yaptığı "Gone Girl / Kayıp Kız" filminde Ben Affleck, Rosamund Pike ile beraber rol aldı.

2015 yılında Zac Efron ile beraber başrolde "We Are Your Friends / Aşkın Ritmi" filminde oynamıştır.

Emily Ratajkowski, 23 Şubat 2018 tarihinde Sebastian Bear-McClard ile evlendi. Bu evlilikten 'Sylvester Apollo Bear' adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.