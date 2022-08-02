İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor - Haberler

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İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor

Sahne aldığı mekanda gelen içkiyi beğenmeyerek kadehi garsonun başında aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da gündem oldu. Kısa sürede binlerce tepki paylaşımı yapılan Akalın için "Sonradan görmesin, yazıklar olsun" yorumları yapılıyor.

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Gündeme dair paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam çıktığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince skandal bir harekete imza attı. Getirilen şampanyayı beğenmeyen Akalın, elindeki kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Olay Az'ın yayınladığı videoda, şampanyayı garsonun başından aşağı döktükten sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içiyor. Akalın'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor

Görüntülerin ardından Twitter gündemine oturan Demet Akalın, adeta linç ediliyor. Onlarca insanın önünde garsonun gururunu kırdığı söylenen şarkıcı için "Para seni bozmuş", "Sen ne sanatçısın ne de insan" ve "Bir insanı tanımak istersen çalışanlara olan tavrına bakın" yorumları yapıldı.

İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor

İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor

İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor

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