İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan Galip Öztürk'ü Batum'da ziyaret etti. Tatlıses, paylaştığı fotoğrafa, "Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim… çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu düştü. Fotoğrafta Öztürk'ün 20 çocuğunun yer alması dikkat çekti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Türkiye'de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk'ü ziyaret etti.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk'ü Batum'daki evinde ziyaret ettiğini duyurdu. Tatlıses paylaştığı fotoğrafa "Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim … çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu düştü.

20 ÇOCUĞU İLE FOTOĞRAFTA YER ALDI

Hakkında kırmızı bültenle arama olan Öztürk ile Tatlıses'in fotoğrafında bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise çocuklardı. 20 tane çocuğun olduğu fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

GALİP ÖZTÜRK NEDEN ARANIYOR?

Metro Turizm'in kurucusu iş insanı Galip Öztürk, 1996 yılında İstanbul Beyoğlu'nda işlenen Kuvvet Köseoğlu cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın kararı onamasının ardından cezasının infazı için teslim olması gereken Öztürk, yurtdışına kaçarak firari duruma düştü. Türkiye'nin talebi üzerine Interpol, Öztürk hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Olay, 1996 yılında Beyoğlu'nda Kuvvet Köseoğlu'nun öldürülmesiyle başladı. Yargılama sürecinde Öztürk'ün cinayetin azmettiricisi olduğu iddiası kabul edildi. 2018'de cezası kesinleşince cezaevine girmesi gereken Öztürk, Türkiye'yi terk etti.

Kaçışının ardından Gürcistan'ın Batum kentinde olduğu tespit edilen Öztürk burada AVM ve otel yatırımları bulunduğu ifade ediliyor.

