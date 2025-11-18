İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Ailesiyle yaşadığı gerilim ve vesayet davasıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses hakkında bu kez yılbaşı sahnesiyle ilgili iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programının aktardığına göre ünlü sanatçı, yılbaşında Batum'da sahne alacak ve 6 milyon TL kazanacak.

Son dönemde aile içi tartışmalarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davasının merkezindeydi. Ahmet Tatlıses, babasının "akıl sağlığından şüphe duyduğunu" öne sürerek vesayet talebinde bulunmuş ancak mahkeme, ünlü sanatçının akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğu yönünde karar vermişti.

TATLISES : AKIL SAĞLIĞIM YERİNDEDİR

Mahkemenin ardından yazılı bir açıklama yapan İbrahim Tatlıses, kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı, "Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir."

"DAVA DEVAM EDİYOR" AÇIKLAMASI

Tatlıses cephesinden gelen açıklamalara rağmen, davanın sonuçlandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Ahmet Tatlıses'in avukatı, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hâlâ devam ettiğini açıklamıştı.

İBRAHİM TATLISES'İN YILBAŞI SAHNESİ ORTAYA ÇIKTI

Aile içi gerilim sürerken, ünlü sanatçı bu kez sahne programıyla gündeme geldi. Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre İbrahim Tatlıses, bu yılbaşında ilk kez Batum'da sahne alacak. Programda aktarılan bilgiye göre Tatlıses, yılbaşı konseri için 6 milyon TL yani yaklaşık 140 bin dolar kazanacak.