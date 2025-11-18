Haberler

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Aile içi gerilim ve vesayet davasıyla gündemde olan İbrahim Tatlıses, bu kez yılbaşı sahnesiyle konuşuluyor. İddiaya göre ünlü sanatçı, yılbaşında ilk kez Gürcistan'ın Batum şehrinde sahne alacak ve bu konser için 6 milyon lira kazanacak.

  • İbrahim Tatlıses, yılbaşında Batum'da sahne alacak.
  • İbrahim Tatlıses, yılbaşı konseri için 6 milyon TL kazanacak.

Ailesiyle yaşadığı gerilim ve vesayet davasıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses hakkında bu kez yılbaşı sahnesiyle ilgili iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programının aktardığına göre ünlü sanatçı, yılbaşında Batum'da sahne alacak ve 6 milyon TL kazanacak.

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Son dönemde aile içi tartışmalarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davasının merkezindeydi. Ahmet Tatlıses, babasının "akıl sağlığından şüphe duyduğunu" öne sürerek vesayet talebinde bulunmuş ancak mahkeme, ünlü sanatçının akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğu yönünde karar vermişti.

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

TATLISES : AKIL SAĞLIĞIM YERİNDEDİR

Mahkemenin ardından yazılı bir açıklama yapan İbrahim Tatlıses, kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı, "Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir."

"DAVA DEVAM EDİYOR" AÇIKLAMASI

Tatlıses cephesinden gelen açıklamalara rağmen, davanın sonuçlandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Ahmet Tatlıses'in avukatı, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hâlâ devam ettiğini açıklamıştı.

İBRAHİM TATLISES'İN YILBAŞI SAHNESİ ORTAYA ÇIKTI

Aile içi gerilim sürerken, ünlü sanatçı bu kez sahne programıyla gündeme geldi. Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre İbrahim Tatlıses, bu yılbaşında ilk kez Batum'da sahne alacak. Programda aktarılan bilgiye göre Tatlıses, yılbaşı konseri için 6 milyon TL yani yaklaşık 140 bin dolar kazanacak.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSami İşgören:

şu adamı hala reveca alıp dinliyorsunuzya nediyim.değil 6 milyon 6 krş vermem.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

çocukluğumdan beri dinlerim 302 otobüste yolculuk yaparken yallah şofer yallah çalardı sesini dinlerim gerisi beni ilgilendirmez eşsiz sesi var

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
